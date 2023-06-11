شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستضيف المعرض الدولي الأول للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستضيف الجزائر، اعتبارا من الرابع وحتى السادس من سبتمبر المقبل، المعرض الدولي الأول للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والبلاستيك والمطاط بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة؛ بمشاركة مؤسسات وعارضين جزائريين ودوليين.

ووفقا لبيان المؤسسة المنظمة لهذا المعرض" ستال إكسبو"، من المقرر أن يستقطب المعرض عدداً من العارضين بينهم شركات محلية ودولية ومؤسسات بحثية وجمعيات مهنية ومؤسسات ناشئة مبتكرة والفاعلين الرئيسيين في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والبلاستيك والمطاط.

كما سيوفر المعرض منصة هامة لعرض أحدث التطورات التكنولوجية والمنتجات المبتكرة وفرص الأعمال في هذه القطاعات، فضلا عن إقامة اتصالات مع خبراء القطاع واكتشاف اتجاهات السوق الجديدة، والتعرف على فرص الاستثمار، وذلك أثناء الفعاليات والندوات وعروض المنتجات والعروض التقنية وجلسات التواصل المبرمجة في هذا المعرض.

وأفادت "ستال اكسبو" بأنه من ضمن الأهداف في هذا الحدث هو تشجيع إعادة التدوير وحماية البيئة بالتركيز على المبادرات في مجال إدارة النفايات وحماية البيئة مع تسليط الضوء على أهمية الممارسات البيئية وتشجيع الانتقال نحو اقتصاد مستدام.