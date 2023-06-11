شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد البحرينى يبحث مع سلطان بروناى سبل تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بمملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، مع سلطان بروناي الحاج حسن البلقية، سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن ولي العهد البحريني قوله إن العلاقات التي تربط البحرين و"بروناي دار السلام" علاقات متنامية لها آفاقٌ مستقبليةٌ واعدة نحو مزيدٍ من التطور والنماء، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع الرسمي الذي عقده العاهل البحرينى الملك حمد عيسى آل خليفة مع السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام وأهميتها على صعيد الدفع بمسارات التعاون الثنائي نحو آفاقٍ أوسع.



كما أكد ولي العهد البحريني أهمية تنمية الشراكة الاستراتيجية الثنائية والاستفادة من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة سلطان بروناي إلى البحرين للمضي قدمًا بالعلاقات الثنائية، ومواصلة العمل على تعزيز الفرص الواعدة واستثمارها بما يعود بالنفع والخير على البلدين.



من جانبه، أعرب سلطان "بروناي دار السلام" عن شكره وتقديره لما توليه مملكة البحرين من حرصٍ واهتمام على تطوير أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها نحو مزيدٍ من التعاون .