شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية ـ كورية جنوبية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد القوات البحرية السعودي الفريق الركن فهد الغفيلي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونج سوب" تعزيز التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد أن قائد القوات البحرية السعودي ترأس وفد وزارة الدفاع المشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية البحرية في كوريا الجنوبية. وأشارت القناة إلى أن الغفيلي اطلع على عدد من أجنحة الشركات المتخصصة في مجال الدفاع البحري، بجانب أحدث المنظومات والتقنيات الدفاعية الحديثة.

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