شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تطلق مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدى الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك تزامناً مع دخول موسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار حرص الرئاسة على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها.