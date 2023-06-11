شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابطين عراقيين وإصابة 3 جنود آخرين فى هجوم إرهابى لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، استشهاد ضابطين اثنين أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة ملازم أول، وإصابة 3 جنود آخرين، وذلك في هجوم إرهابي لتنظيم داعش استهدف نقطة تتبع اللواء 32 بالفرقة في الجيش العراقي قرب قرية تل الورد في قضاء الدبس ضمن محافظة كركوك.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي لها إلى أن العملية الإرهابية تأتي ردا على العمليات النوعية والضربات الموجعة التي نفذتها القوات المسلحة العراقية ضد عناصر تنظيم داعش، مؤكدة أن العناصر المتطرفة استهدفت قوات الجيش بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

في غضون ذلك وصل الفريق الركن د . قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة العراقية إلى كركوك للاطلاع على الحادث وتفقد الجرحى، كما وصلت لجنة تحقيق مشتركة لمعرفة ملابسات الحادث وحيثياته والوقوف على أسبابه.

وعقدت القيادات الأمنية والجهات المعنية العراقية اجتماعاً لمعرفة تفاصيل هذا الحادث الغادر وجمع المعلومات للتوصل إلى العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الجبان.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في رسالة تحذيرية للمتطرفين: ليعلم عناصر عصابات داعش ان الرد سيكون عاجل وغير متوقع وسيزلزل الأرض تحت أقدامهم العفنة.