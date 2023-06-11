شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: تساقط الشعر قد يكون علامة منذرة للإصابة بـ "قاتل صامت" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحدث فقدان الشعر للجميع، باعتباره جزءًا من دورة الشعر الطبيعية، ولكن قد تبدو خصلاتك أقل امتلاء بسبب الشيخوخة ونقص الحديد والإجهاد وحتى التغييرات الموسمية.

فإذا لاحظت أن شعرك يبدو أخف بشكل ملحوظ ويتساقط المزيد منه في المشط أو عندما تمرر أصابعك من خلاله، فقد يكون ذلك مؤشرا على شيء أكثر خطورة يحدث لصحتك.

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"اختراق طبي واعد" لعلاج مرض السكري

وقد كشف الدكتور غريغ فيدا، الجراح في عيادة هارلي ستريت للشعر والخبير في تساقط الشعر - أن تساقط الشعر هو عارض غير معروف لمرض السكري، وأوضح أن هذه الحالة التي تتميز بمستويات عالية من السكر في الدم، يمكن أن تسبب تساقط الشعر في بعض الحالات.

ويوصف مرض السكري بأنه "قاتل صامت" نظرا لأن الكثير ممن يصابون به لا يدركون ذلك، حيث أنه غالبا ما لا يظهر أعراضا مبكرة. وهناك نوعان رئيسيان من مرض السكري، النوع الأول والنوع الثاني: في حين أن النوع الأول هو حالة تستمر مدى الحياة حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم ويدمر الخلايا التي تنتج الإنسولين. يحدث النوع الثاني عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمون الإنسولين، وبالتالي، لا توفر أجسامهم كمية كافية من الإنسولين أو أن خلاياهم لا تتفاعل مع الإنسولين بشكل صحيح.

ووفقا لعيادة هارلي ستريت للشعر، نظرا لأن الإنسولين ينقل السكر من الأطعمة التي نتناولها من مجرى الدم إلى خلايانا ليتم تخزينه أو استخدامه كطاقة، فإن نقصه يمكن أن يتسبب في تراكم السكر الزائد في الدم.

ويمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة هذه إلى تلف الأوعية الدموية. وهذا مهم لنمو الشعر، لأن الأوعية الدموية "تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم والأوعية الدموية التالفة قد لا تكون قادرة على توصيل ما يكفي من الأكسجين لتغذية بصيلات الشعر".

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7 معلومات يمكن أن تكشفها حالة شعرك عن صحتك

7 معلومات يمكن أن تكشفها حالة شعرك عن صحتك

ويتبع الشعر دورة نمو مكونة من أربع مراحل محددة: مرحلة التنامي (Anagen)، مرحلة التراجع عن النمو (Catagen)، مرحلة الانتهاء (Telogen) والتساقط الخارجي (Exogen)، إلا أن الإصابة بمرض السكري يمكن أن تعطل هذه العملية الطبيعية وتبطئ نمو الشعر.

وأضافت العيادة أنه "بسبب التغيير في دورة نمو الشعر، يمكن لمن يعانون من مرض السكري أن يتوقعوا أن يفقدوا المزيد من الشعر أكثر من المعتاد".

وعلى الرغم من أن ارتفاع مستويات السكر في الدم لن يوقف دورة النمو تماما، فقد يلاحظ المصابون بهذه الحالة أنهم يفقدون الشعر بسرعة أكبر من نموه، ما يؤدي إلى ترققه.

وقد يعاني بعض مرضى السكري أيضا من حالة تسمى داء الثعلبة، وهي أكثر شيوعا لدى المصابين بداء السكري من النوع الأول، وفقا لمجلة Medical News Today، وتسبب تساقطا غير مكتمل للشعر في الرأس والذراعين ومناطق أخرى من الجسم.

وقالت عيادة هارلي ستريت للشعر إنه بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، قد لا يكون تساقط الشعر مرتبطا بشكل مباشر بالحالة، وقد يكون تأثيرا جانبيا من ضغوط التعايش معها أو الأدوية التي يتناولونها.

مهما كان نوع شعرك، سواء كان سميكا أو رفيعا أو قصيرا أو طويلا أو لامعا أو جافا، فيمكنه قول الكثير عن صحتك.

ويعود سبب العديد من مشاكل الشعر التي نواجهها إلى نقص بعض العناصر الغذائية. ولحسن الحظ، يمكن للمكملات الغذائية المساعدة على تخطي هذه المشكلة.

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عادةٌ وقت النوم يمكن أن تزيد من خطر تساقط الشعر

عادةٌ وقت النوم يمكن أن تزيد من خطر تساقط الشعر

تشرح لولا بيغز، أخصائية التغذية في العلامة التجارية للمكملات الصحية الطبيعية Together Health ما يمكن أن يخبرك به شعرك الجاف والباهت والخفيف عن صحتك.

1. الشعر الجاف

عندما يبدأ الشعر في الظهور بأنه يشبه القش قليلا، فقد يرجع ذلك إلى عوامل مثل التعرض المفرط للحرارة أو التصفيف الزائد، ولكن النظام الغذائي قد يكون أيضا أحد العوامل الرئيسية لجفاف الشعر.

ويتكون الشعر من البروتين، لذا فإن التأكد من تناول ما يكفي في نظامك الغذائي اليومي أمر مهم لتحقيق خصلات قوية وصحية.

وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، فقد يصبح الشعر ضعيفا وجافا وهشا.

وتوضح لولا أن البيض مصدر ممتاز للبروتين، وتقول إنه "غني بالفيتامينات والبيوتين. كما أن صفار البيض غني بالدهون الصحية للحفاظ على خصلات الشعر ناعمة ولامعة. والزبادي اليوناني هو غذاء رائع آخر غني بالبروتين، حيث يحتوي على فيتامين B5 الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس ويمكن أن يعزز نمو الشعر".

وتشمل المصادر الأخرى للبروتين الدجاج واللحوم ومنتجات الألبان والتوفو والعدس والبقوليات.

ولضمان الحصول على ما يكفي، قم بتضمين جزء من البروتين في كل وجبة.

2. شعر باهت

على الرغم من وجود عوامل مثل التصفيف والغسيل الزائد، يمكن أن يكون سبب الشعر الباهت هو نقص بعض العناصر الغذائية الخاصة.

لكن لا تخف، لأن بعض التعديلات الغذائية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.

وتنصح لولا بالموز لأنه غني بفيتامينات B والسيليكا والزنك "التي تساعد على تعزيز الملمس الناعم والسماكة واللمعان".

ومن الأطعمة الرائعة التي يجب تضمينها للتخلص من الشعر الباهت هي البطاطا الحلوة لأنها غنية بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A عند هضمه.

وتضيف لولا: "هذا يحسن دوران الأكسجين إلى بصيلات الشعر عبر فروة الرأس ويعزز النمو القوي".

3. تساقط الشعر أو ترققه

تقول لولا: "يمكن أن يكون نقص الحديد سببًا لتساقط الشعر وترققه. وسيؤدي تناول اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج إلى تحسين مستويات الحديد، ومع ذلك، إذا كنت نباتيا، فيجب عليك دمج المزيد من الأطعمة مثل الخضار الورقية بما في ذلك السبانخ واللفت والبروكلي والمزيد من البقول والعدس".

ويمكن أيضا اعتماد مكملات الحديد. ولتعزيز امتصاص الحديد، وجدت الدراسات أنه قد يكون من المفيد تناول مكملات مع التفاح أو عصير البرتقال.

ويمكن أن يكون انقطاع الطمث أيضا عاملا في ترقق الشعر، مثل الإجهاد.

وتنصح لولا بتقليل التوتر إلى الحد الأدنى عن طريق تخصيص الكثير من الوقت للراحة والتعافي، وجعل النوم الجيد أولوية.



وإذا كان التوتر يؤثر على حياتك اليومية، فتحدث إلى طبيبك.

4. الشعر التالف

تقول لولا إن الشعر التالف يحتاج إلى الفيتامينات والمعادن لحماية بصيلات الشعر من التلف وتعزيز نمو الشعر أيضا.

وأشارت إلى أن "التوتيات أغذية خارق للشعر"، مضيفة أنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C ويمكن أن تساعد في امتصاص الكولاجين والحديد.

والكولاجين هو بروتين يشارك بشكل أساسي في الشعر والجلد والأظافر والعضلات والغضاريف وهيكل العظام.

ومع تقدمنا في العمر، تنخفض مستويات الكولاجين بشكل طبيعي، لذلك من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي.

وتنصح لولا بتناول التوت البري والفراولة والتوت. وتقول: "زبدة الفول السوداني وبذور الكتان والجوز والأفوكادو هي أيضا إضافات رائعة لأنها تحتوي على أطنان من الزيوت والفيتامينات الصحية التي ستساعد في تغذية الشعر وتمنعه من الجفاف".

5. فروة الرأس الجافة

فروة الرأس الجافة ليست فقط مزعجة ومثيرة للحكة، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى ظهور قشور على طول جذور الشعر.



ومع ذلك، فإن إضافة المزيد من الأحماض الدهنية الأساسية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على تغذية فروة الرأس وترطيبها.

وتوصي لولا بتناول المزيد من الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا 3، مثل السردين والماكريل والسلمون المرقط. وتشير إلى أن المصادر النباتية مثل بذور عباد الشمس واليقطين الغنية بالزنك قد تكون مفيدة أيضا.

وإذا كنت نباتيا أو ممن لا يحب السمك، فيمكن لمكملات أوميغا أن تساعدك.

6. الشعر الرمادي المبكر

إذا شعرت أن الشيب أصابك في وقت مبكر جدا، فإن هناك بعض أوجه القصور التي يمكن أن تكون مسؤولة عن ذلك، على غرار نقص فيتامين B6 B12، البيوتين، وفيتامين D وفيتامين E.

وتقول لولا: "أود أن أقترح تناول المزيد من الأطعمة المضادة للأكسدة مثل الفواكه والخضروات الطازجة جنبا إلى جنب مع الأطعمة الغنية بالفيتامينات بما في ذلك المأكولات البحرية والبيض والشاي الأخضر والسلمون والبذور والمكسرات واللحوم الحمراء والجبن".

ومع ذلك، قد يكون التاريخ العائلي السبب وراء ظهور الشيب مبكرا لدى البعض.

يمكن أن يكون نقص التغذية هو السبب في تساقط الشعر المفاجئ. ويمكن أن تكون الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة جدا من البروتين والحديد وبعض الفيتامينات عاملا مساهما.

وتشرح لولا: "قد تكون فكرة جيدة أن ترى طبيبًا لطلب فحص الدم للتحقق من وجود نقص غذائي، ثم النظر في زيادة مستويات معينة من الفيتامينات بمساعدة مكمل غذائي".

وقد يكون الإجهاد أيضا هو السبب، لذا حاول ممارسة أساليب تخفيف التوتر يوميا، مثل التمارين المنتظمة والتأمل.

وإذا كنت قلقا، فقم بزيارة الطبيب العام لاستبعاد أي حالة طبية كامنة.