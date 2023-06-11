شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي تستضيف قمة ثلاثية لرؤساء جنوب السودان وكينيا لبحث الأوضاع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المساعي الأفريقية لإيجاد حل للأزمة في السودان، تعقد في جيبوتي اليوم الأحد قمة ثلاثية مصغرة تجمع كلاً من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس لجنة الوساطة لدول "إيجاد" (IGAD) بشأن الأزمة السودانية، إلى جانب الرئيسين الكيني وليام روتو والجيبوتي إسماعيل عمر جيلي.

وقالت المتحدثة باسم رئيس دولة جنوب السودان ليلي مارتن للجزيرة، إن القمة المصغرة ستبحث التقدم المحرز في توصيات قمة رؤساء دول الإيغاد التي انعقدت في 16 أبريل الماضي، لبحث وقف دائم لإطلاق النار في السودان وفتح الممرات الإنسانية والدخول في حوار شامل لإيجاد حل للنزاع في السودان.

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كل أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح السبت 10 يونيو بتوقيت الخرطوم.

وذكرت المملكة والولايات المتحدة في بيان مشترك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه بموجب الاتفاق سيلتزم الطرفان بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان، أن الطرفين اتفقا على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الالتزام بهذا الاتفاق سيكون له دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين .

ورغم الهدنة قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إنه سُمع دوي إطلاق نار في مواقع متفرقة بالعاصمة السودانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أنه لا تزال الأوضاع الإنسانية تواجه صعوبات كبيرة، خاصةً في المناطق التي تشهد اشتباكات بين طرفي الصراع، مشيرًا إلى استمرار صعوبة تنقل المواطنين بالعاصمة جراء التوترات.

وأوضح أن الأوضاع الراهنة في العاصمة السودانية والعديد من المواقع تشير إلى احتمالية انفجارها خلال الساعات القليلة المقبلة.