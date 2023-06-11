شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اليوم انطلاق مشاورات نيابية لشكيل اللجان البرلمانية بمجلس أمة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأحد، المشاورات النيابية الكويتية في ديوان النائب محمد هايف، لترتيب أوراق الأولويات التشريعية وتشكيل اللجان البرلمانية بمجلس الأمة الجديد، وسط دعوات نيابية بالتركيز على التوافق حول الأولويات التشريعية، والابتعاد عن الخلاف على المناصب. وفق صحيفة"القبس"الكويتية .

وفي هذا السياق، قال النائب عبدالله الأنبعي إن مسؤوليتنا الحقيقية هي الإنجاز، ولا يتحقق ذلك الا بتنسيق الأولويات وتصويتنا على اللجان يبنى على هذا الأساس، ومناصب المجلس ليست الطموح، طالما كانت الخيارات اصلاحية، مشددا على أن الطموح الحقيقي هو تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها من الشعب الكويتي وعلينا تحمل هذه المسؤولية الكبيرة.

كما طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتى رئيس الوزراء بالاستعجال في إنهاء ملف العفو عن المهجرين وملف سجناء الرأي، مشددين على أنهما استحقاقان يجب حسمهما مبكراً.

واعتبر النواب الكويتيون أن تبنى الحكومة هذين الملفين سيعد مبادرة حسن نية ومداً ليد التعاون مع مجلس الأمة، مؤكدين أن إغلاق هذين الملفين بعيداً عن المزايدات السياسية مطلب ملح. وتبنى هذه الدعوات النواب كل من: عبدالكريم الكندري، ومحمد الحويلة، وسعود العصفور، وفارس العتيبي، ومحمد المهان، وحمد العليان، وعبدالهادي العجمي، ومتعب الرثعان، وبدر سيار،وحمد المطر وعبدالله فهاد وجراح الفوزان وعبدالهادي العجمي.

وكانت انتخابات مجلس الامة الكويتى لعام 2023 قد انتهت منذ أيام وأعلنت النتائج، وعقب ذلك أعلن الديوان الأميري الأربعاء الماضى، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتكليفها بتسيير الأعمال.

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية وفقاً للمادة 57 من الدستور.

وتنص المادة 57 من الدستور الكويتي على إعادة تشكيل الحكومة مع بداية الفصل التشريعي لمجلس الأمة.