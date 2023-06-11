شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على دلالة فقدان الوزن المفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن فقدان الوزن المفاجئ هو من الأعراض الخطيرة التي تشير إلى الإصابة بالسرطان أو السل أو داء السكري.

وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن فقدان الوزن الفجائي يشير إلى نشاط متزايد لعملية التمثيل الغذائي في الجسم ما يتطلب إنفاق كمية كبيرة من الطاقة.

وتقول: "الانخفاض المفاجئ في وزن الجسم، من دون مبرر أو سبب يذكر ولا يمكن السيطرة عليه، يمكن أن يكون بسبب الإصابة بالسرطان، أو السل، أو مرض السكري من النوع الأول، أو التسمم الدرقي، أو أمراض أخرى".

وتوصي الخبيرة، بضرورة استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات وعدم محاولة اكتشاف الأسباب وعلاجها ذاتيا.

رغم أنك تعتمد نظاما غذائيا غنيا بالفواكه والخضروات وقليلَ الكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة، إلا أن الطريقة التي تتناول بها وجباتك يمكن أن تكون بنفس أهمية ما تحتوي عليها.

وهنا قال خبراء تغذية سابقا إن تناول الطعام بسرعة كبيرة قد يجعلك تعاني من انتفاخ البطن المزعج.

وربط باحثون من جامعتي روهامبتون وبريستول معدلات تناول الطعام الأسرع بمؤشر كتلة الجسم الأعلى لدى البالغين والأطفال.

وأشار خبير الحمية، الدكتور مايكل موسلي، إلى أن الأكل "الطائش"، على سبيل المثال أمام التلفزيون، يمكن أن يزيد الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة. ووفقا له، فإن تناول الطعام ببطء يمكن أن يقلل بالفعل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويعزز فقدان الوزن.

وقال جولس أبناثي، المؤسس المشارك لـ Body Retreat إن سرعة تناول الطعام يمكن أن تخرب فقدان الوزن، لأنها تؤثر على إنتاج الليبتين. وهذا هو الهرمون الذي ينقل الشعور بالشبع إلى عقلك.

وأوضح أنه "إذا جلست لتناول وجبة صحية ولكنك انتهيت منها في غضون دقيقتين، فقد تعود إلى الثلاجة، لأنه لا يوجد لديك شعور بالشبع"، حيث لا يتم إفراز هرمون الليبتين إلا بعد مرور 15 أو 20 دقيقة من بدء الأكل.

وأخبرت نيكولا لودلام-راين، اختصاصية التغذية والمتحدثة باسم جمعية الحمية البريطانية (BDA) صحيفة "تلغراف" البريطانية أنه إذا شعرت بعدم الراحة بعد فترة وجيزة من تناول الطعام، أو كنت تعاني من الانتفاخ أو الغازات الزائدة، أو تريد المزيد بعد الانتهاء من وجبة جيدة، فربما تحتاج إلى الإبطاء في سرعة تناولك للطعام. والرقم السحري للقيام بذلك هو 20.

وأوضحت: "بالنسبة لأولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة، فإننا نستخدم قاعدة 20:20: 20: 20: قطعة طعام بحجم 20 بنسا (نحو 30غ)، امضغها 20 مرة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية بين اللقمات، وخذ 20 دقيقة لتناول الوجبة".

وأشارت إلى أنه حتى إذا لم تكن ممن خضع لجراحة إنقاص الوزن، فيمكنك تناول كميات أكبر من اللقم، ولكن ما يزال يتعين عليك قضاء 20 دقيقة في تناول الوجبة مع ضرورة مضغ كل لقمة أكثر.

وهناك عدة طرق أخرى يمكنك من خلالها إبطاء وتيرة تناول الطعام على الفور، مثل ضبط عداد الوقت عندما تتناول وجبة لتكوين فكرة عن المدة التي تستغرقها لتناولها.

ثم حاول التخلص من عوامل التشتيت، مثل التلفاز أو الهاتف، واجلس على طاولة لتناول الطعام بدلا من الأريكة.

ما هي الطرق التي يمكنني تجربتها للتخلص من دهون الجسم؟

إن أخذ وقت أطول لتناول طعامك هو مجرد إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها خسارة الوزن بأمان وتحسين صحتك العامة.

وفي يونيو من العام الماضي، نشرت جمعية القلب الأمريكية قائمة Life’s Essential Eight، وهي قائمة مرجعية تحتوي على ثمانية توصيات بشأن نمط الحياة لتحسين صحة القلب والحفاظ عليها.

ووجدت دراسة قادها باحثون من جامعة ولاية أوهايو أن البالغين الذين اتبعوا هذه التوصيات كانوا قادرين على إنقاص الوزن بنجاح.

وتتضمن توصيات نمط الحياة "الأساسية الثماني" للجسم الصحي عدم استخدام منتجات التبغ، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على القدر المناسب من النوم، وإدارة الوزن، والتحكم في ضغط الدم، ومستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم.