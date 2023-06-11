شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: مرضى الانسداد الرئوي أكثر عرضة للسلس البولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت جمعية عيادات أمراض الرئة إن مرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أكثر عرضة للسلس البولي، موضحة أن المرضى يفقدون البول بشكل خارج عن السيطرة بسبب زيادة الضغط في منطقة البطن عند العطس مثلًا، والذي يعتبر من الأعراض المزمنة لديهم، فيما يعرف بالسلس البولي الإجهادي.

تمارين قاع الحوض

وأضافت الجمعية الألمانية أنه يمكن لمرضى الانسداد الرئوي المزمن مواجهة السلس البولي الإجهادي، من خلال ممارسة تمارين تقوية عضلات قاع الحوض وضبط إيقاع شرب الماء والتبول.



جدير بالذكر أن الانسداد الرئوي المزمن هو مرض يتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء بشكل مزمن، مما يؤدي إلى قصور في وظائف الرئة.



ويعد التدخين سببًا رئيسيًا للإصابة به، وكذلك تلوث الهواء، وتتمثل أبرز أعراضه في ضيق التنفس والسعال وزيادة إفراز البلغم مع تغير لونه من الصافي إلى الأخضر أو الأصفر.



ولا يوجد علاج للانسداد الرئوي المزمن، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه، على سبيل المثال من خلال العلاج بالأكسجين وتمارين التنفس، مع الإقلاع عن التدخين.

