شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد مواصلة تطوير مجالات التعاون مع الولايات المتحدة فى المجالين العسكرى والدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،أن العلاقات الاستراتيجية التى تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وصلت لمستويات متقدمة بناءً على ما يجمعهما من تاريخ يستند إلى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المسارات.

وأشار ولي العهد البحريني ، خلال لقائه اليوم /الأحد/ قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر ، وفقا لوكالة ألأنباء البحرينية، إلى أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة تطوير مجالات التعاون الثنائي والدفع بها نحو آفاق أرحب خاصة في المجاليْن العسكري والدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة، منوها بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية بما ينعكس إيجابًا ويعود بالخير على الجميع.



وأضاف أن العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الصديقة تشهد تطورًا مستمرًا على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى إسهامات الجالية الأمريكية، والتأكيد على أهمية تعزيز دورها في دعم مسارات التنمية بالمملكة بما يعكس عمق أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.



وقد أمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني الجهات المختصة بشمل أفراد عوائل العسكريين الأمريكيين المتواجدين في مملكة البحرين إلى المقيمين الذين يسمح لهم بالعمل في المملكة وفق القوانين والأنظمة المقررة والمعمول بها في هذا الشأن، بما يسهم في تعزيز إسهاماتهم في عملية التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين ودعم مختلف مسارات التنمية بالمملكة.