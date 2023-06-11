شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. التضخم السنوى يرتفع إلى 4% فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، تسجيل انخفاض فى معدل التضخم لشهر أبريل الماضى بنسبة 1 بالمئة، مقارنة بشهر مارس الذى سجل انخفاضاً بنسبة 0.7 بالمئة.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط، في بيان أن "الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال رصده المتغيرات، سجَّل ارتفاعاً في معدل التضخم السنوى في شهر أبريل لعام 2023، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت بنسبة 4 بالمئة".

وأضاف أن "أسباب انخفاض التضخم خلال شهر أبريل الماضي، يعود إلى انخفاض أسعار عدد من الأقسام، من بينها قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية الذى انخفض بنسبة (0.8 بالمئة)، وانخفض قسم السكن بنسبة (2.2 بالمئة).

كما انخفض قسم النقل بنسبة (1.1 بالمئة)، وقسم السلع والخدمات انخفض بنسبة (1 بالمئة)، فيما بلغت نسبة الانخفاض فى قسم التجهيزات والمعدات بنسبة 1.3 بالمئة.

توقع صندوق النقد الدولي، فى تقريره الأخير، أن يرتفع التضخم السنوى فى العراق إلى 6.6 بالمئة في عام 2023، مشيراً إلى أن "التضخم السنوى فى العراق خلال عام 2020 بلغ 0.6 بالمئة ليرتفع فى عام 2021 إلى 6 بالمئة".

وأشارت التوقعات أيضاً أن ينخفض التضخم السنوى فى العراق خلال عام 2024 إلى 1.6 بالمئة".