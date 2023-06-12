شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تجمع القصيم الصحى يطلق حملة التبرع بالدم استعدادا لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تجمع القصيم الصحى فى إمارة المنطقة بالسعودية، اليوم /الأحد/، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "دمى لحجاج بيت الله الحرام"، وتستمر لمدة أسبوعين بهدف تعزيز مخزون بنوك الدم فى المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة المقدسة "مكة المكرمة" خلال موسم حج العام الحالى 1444، وتحقيق الوفرة اللازمة لمواجهة الاحتياجات الطبية العاجلة.

وحث التجمع على أهمية التفاعل مع مثل هذه المبادرات الإنسانية والتبرع بالدم لصالح المرضى والمحتاجين لما لذلك من الأجر والثواب، وما للمشاركة الفاعلة من ترسيخ وتعميق ثقافة التبرع الطوعى ضمن برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، مؤكدا ما لها من آثار وفوائد إيجابية متعددة فى تعزيز صحة المتبرع ذاته من خلال زيادة إنتاج خلايا دموية جديدة وتقليل نسبة الحديد فى الدم، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).



وفى السياق، تواصل مبادرة "طريق مكة" تقديم الخدمات لمستفيديها من حجاج بنجلاديش وتقديم خدماتها بكل يسر وسهوله فى مطار حضره شاه جلال الدولى بالعاصمة دكا.



واستفاد من المبادرة ضيوف الرحمن من بنجلاديش من خلال الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم فى وقت قياسى بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن فى المملكة، لينتقلون بعد ذلك مباشرة إلى مقار إقامتهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، فى حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.



وتعمل الجهات الصحية المختصة فى مبادرة "طريق مكة" على توعية الحجاج من خلال تقديم مواد توعوية طبية تتضمن إرشادات خاصة بالأدوية وتناولها وأهمية تواجدها ضمن أمتعة الحاج الشخصية فى الطائرة وأثناء تنقلاته, وأداء مناسكه.



كما وفَّرت المبادرة كراسى متحركة لكبار السن تنقلهم أثناء إنهاء إجراءاتهم بمطارات الدول التى تنفذ فيها المبادرة.



بدورها، تواصل المديرية العامة للجوازات بالسعودية جهودها فى استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.



وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصاتها فى المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التى يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.