شكرا لقرائتكم خبر عن قطع في الكابل الدولي للإنترنت الرابط بين شبكة الكابلات الدولية والاتصالات بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية مساء الأحد إن بعض شركات الاتصالات تأثرت بضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها نتيجة قطع في الكابل الدولي الرابط بين شبكة الكابلات الدولية بشبكة الاتصالات في الكويت.



وذكرت (الاتصالات الكويتية ) في تغريدة عبر حسابها بموقع (تويتر) إن القطع وقع على مسافة 8 كيلومترات من مقسم المدينة في اتجاه مقسم أم الهيمان بسبب مشروع أعمال تطوير شارع القاهرة.

وأشارت إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريقها وذلك لاستعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

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