شكرا لقرائتكم خبر عن "المقداد" يتابع تحضيرات إعادة افتتاح السفارة السورية لدى السعودية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلع وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد والوفد المرافق له على التحضيرات الجارية في مقر السفارة السورية في العاصمة الرياض لإعادة افتتاحها، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تغريدة لها على تويتر اليوم "إن الوزير المقداد والوفد المرافق له زاروا مقر السفارة السورية في الرياض للاطلاع على جهوزية البناء والتحضيرات الجارية لإعادة افتتاح السفارة، وخاصةً لجهة استئناف تقديم الخدمات القنصلية للجالية السورية في السعودية بأقرب وقت ممكن”.

ووصل وزير خارجية سوريا والوفد المرافق له أمس إلى العاصمة السعودية الرياض تلبية لدعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، حيث كان في استقباله كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

ويشارك المقداد في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك الذي بدأ أعماله أمس على مستوى الخبراء.



السفارة السورية لدى السعودية



زيارة وزير خارجية سوريا لمقر السفارة في السعودية