شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على فندق في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو؛ وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي.. متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أمس مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين جراء حصار فندق مطل على شاطئ البحر في العاصمة مقديشيو من قبل مسلحي حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة.

وأشارت الشرطة إلى أن 3 أفراد من قوات الأمن قتلوا أثناء عملية الإنقاذ، موضحة أن قوات الأمن تمكنت من تصفية 7 عناصر إرهابية، هم كافة مهاجمي الفندق، قبل إنهاء الحصار الذي دام لعدة ساعات.