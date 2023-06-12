شكرا لقرائتكم خبر عن "الزلازل السورى": تسجيل 7 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى، عن تسجيل 7 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت من صباح اليوم 4 هزات في تركيا، تراوحت شداتها بين 3.7 و2.5 درجة على مقياس ريختر، وهزة في لواء إسكندرون بقدر 1.5 درجة.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضاً هزة في شمال غرب اللاذقية بـ 26 كم، بقدر 2.5 درجة على مقياس ريختر، وهزة في الساحل اللبناني جنوب غرب بيروت بقدر 2.3 درجة.