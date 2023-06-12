شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مركزا لتقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة و177 شركة تخدم حجاج الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهّزت أمانة العاصمة المقدسة (28) مركزاً في المشاعر المقدسة للإشراف ومتابعة الخدمات ضمن خططها للارتقاء بمستوى الخدمـة البلديـة في موسـم الحج مـن خـلال تسخير جميع الإمكانات البشرية والآليـة المشاركة لخدمـة ضيـوف بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.

فيما كشف رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، أنه تم التصريح لـ 177 شركة لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي كافة مدن المملكة، وبإمكان المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط الحج التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أوتطبيق "نسك".

ووفقا لوكالة الانباء السعودية (واس) وزعت مراكز الخدمات في المشاعر المقدسة، توزيعاً جغرافياً لتغطي نطاقات خدمة الحجاج في كامل المنطقة، حيث يكون منها (22) مركزاً في مشعر منى، و(3) مراكز بمزدلفة، و(3) أخرى في عرفات، ليؤدي كل مركز الأعمال البلدية في حدود نطاقه والإشراف على جميع الأعمال التي تقدمها الأمانة عن قرب ومتابعة المباسط والإصحاح البيئي وأعمال النظافة ومراقبة الأسواق وغيرها، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في جميع أماكن وجودهم، إذ تم تشكيل رؤساء لمناطق الخدمات تلك، إضافة إلى مساعديهم وذلك في إطار الحرص على تهيئة الأوضاع مبكراً لضمان نجاح أعمال الموسم.

كما انتهت الأمانة من استكمال تجهيزات مقرات مراكز الخدمات ودعمها بالقيادات والأفراد اللازمين لمتابعة كافة الخدمات البلدية كالنظافة ومراقبة الأسواق بكل منطقة، والتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة والجهات والإدارات الأخرى لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال.

فيما كشف رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني، أنه تم التصريح لـ 177 شركة لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي كافة مدن المملكة.

وقال: "بدأ التسجيل منذ 6 أشهر وتم الإعلان عنها في حينه، وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتجه إليها الراغب في أداء فريضة، الحج سواء من المواطنين أو المقيمين من داخل السعودية"، مؤكدا بأن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على الحج بشكل سلبي.

وحول سؤاله عن كيفية معرفة حملات الحج الوهمية قال الدكتور الجهني: "الحملات الوهمية لها وسائلها التي توهم الراغبين في الحج أنها حملات نظامية بينما هي في الأصل وهمية هدفها جمع الأموال فقط والنصب والاحتيال وتنشط غالباً قبل الحج بأشهر"، لافتاً إلى أن هناك حملات غير نظامية يقوم بها أشخاص معتدون على الأنظمة، ويقومون بإدخال الحجاج إلى المشاعر بدون تصاريح، وهذا يعتبر مخالفا للأنظمة والقوانين.

وقد أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية مؤخراً، أن الحجز لأداء مناسك الحجّ يتم فقط عبر المنصّات المعتمدة، مشددة بعدم التجاوب مع حملات الحجّ الوهميّة، مؤكدة أن الحج بدون تصريح مخالفة تستوجب تطبيق النظام.

وأوضحت الوزارة أن الحجز لأداء مناسك الحج من داخل السعودية يتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة وتطبيق "نسك"، بينما الحجاج من أوروبا والأمريكتين وأستراليا يمكن لهم الحجز عبر منصة "نسك حج"، فيما الحجز للحجاج من الدول الإسلامية يكون عبر مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل حجاجها.