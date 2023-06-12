شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: جوازات مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد قوة جوازات الحج اللواء سليمان اليوسف اليوم الاثنين، أن قوة جوازات الحج فى مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج.

وقال اليوسف - في تصريح خاص لقناة (السعودية) الإخبارية - "إن قوة جوازات الحج تعمل على تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن مع أخذ الخصائص الحيوية ومساعدة الحجاج بكل ما يحتاجون إليه". وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات تشارك مع القطاعات الأخرى بمبادرة "طريق مكة"، والتي شملت هذا العام 7 دول مختلفة تتم إجراءات الحجاج فيها وبمجرد وصولهم مطار الملك عبدالعزيز يتوجهون مباشرة إلى مكة المكرمة دون أي إجراء آخر.

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