شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة أول فوج من حجاج "قطاع غزة" عبر معبر "رفح" البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر، صباح اليوم الاثنين، الفوج الأول من قوافل حجاج بيت الله من "قطاع غزة"، عبر معبر "رفح" البرى، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ حاتم البكرى، الذى توجه أمس الأحد إلى غزة لوداعهم.

وسيبدأ خط سير الحجاج عبر معبر رفح البرى، باتجاه مطار القاهرة الدولى، وصولا إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة، ومن ثم إلى مكة المكرمة. وأعلنت وزارة الأوقاف أن حجاج "قطاع غزة" سيغادرون على مدى أربعة أيام بواقع ثلاث رحلات يوميًا، باستثناء اليوم الأخير الذي سيكون فيه رحلتان فقط، وعدد حجاج الفوج الأول 910 حجاج، فيما أن عدد حجاج قطاع غزة هذا العام 2508 من أصل 6600 حاج حصة دولة فلسطين.

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