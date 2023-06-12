شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يناقش مخرجات اجتماعات بوزنيقة حول القوانين الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب الليبي في جلسة رسمية، الاثنين، عدة ملفات من بينها الاطلاع ومناقشة مخرجات اجتماعات بوزنيقة والقوانين التي انجزتها اللجنة الليبية المشتركة لصياغة القوانين "6+6".

وانطلقت جلسة البرلمان الليبي بكلمة للمستشار عقيلة صالح تحدث خلالها عن اجتماعات لجنة إعداد القوانين الانتخابية المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة "6+6"، وحضوره إلى المغرب بالتزامن مع ختام جولة اللجنة هناك.

بدوره، أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح أن المجلس لم يتسلم حتى اللحظة قانون رسمي من لجنة "6+6"، مشيرا إلى أن جعل الانتخابات الرئاسية من جولتين يراد به تعطيل الانتخابات، لافتا إلى أن البرلمان القاعدة الدستوري والتعديل الدستوري 13، وشكل لجنة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات التي نشرت في الجريدة الرسمية.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي: وفق التعديل الدستوري الثالث عشر لا يحق لرئيسي مجلسي النواب والدولة التوقيع على مخرجات لجنة 6+6.

وبالتزامن مع جلسة البرلمان الليبى، يعقد المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة طرابلس، جلسة رسمية، ويتضمن البند الأول في جدول أعمالها عرض تقرير لجنة إعداد قوانين الانتخابات، وكذلك إعداد خارطة الطريق للانتخابات.

كان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قدم رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس عمر أبوليفة، يوم أمس الأحد، إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي "6+6" المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا.