شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: القبض على إرهابي بجنوبي البلاد كان ينشط بمنطقة الساحل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين القبض على إرهابي بجنوبي البلاد؛ كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت أجهزة الأمن التابعة للجيش الجزائري بالقطاع العسكري لمدينة تمنراست بالمنطقة العسكرية السادسة بجنوبي البلاد من القبض على الإرهابي "ريكان أحمد" والملقب ب "أبو خديجة"، والذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.



وبحسب البيان، تأتي هذه العملية لتؤكد عزم الجيش الجزائري على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذلك على الجهود الحثيثة المبذولة في الميدان، من أجل بسط الأمن عبر كامل الأراضي الجزائرية.