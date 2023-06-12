شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان التعاون في المجالات الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا.

وتطرق اللقاء - طبقا للبيان الديوان الملكي - إلى التعاون الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية، وإلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز