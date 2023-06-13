شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام": انتزاع 1339 لغما زرعها الحوثيون في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجارى من انتزاع 1339 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و67 لغماً مضاداً للدبابات، و1.259 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، بأن فريق "مسام" نزع 223 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما جرى نزع 19 لغما مضادا للدبابات و803 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

كما تمكن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، كما جرى نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب.. وفي محافظة شبوة، استطاع الفريق من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية بيحان، ونزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز، نزع الفريق 6 ألغام مضادة للدبابات، و88 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المخاء، و5 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، و21 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية صبر، كما جرى نزع 9 ألغام مضادة للأفراد و27 لغماً مضادا للدبابات و108 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب.

وقام فريق "مسام" بنزع 1.519 لغماً وذخيرة غير منفجرة في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز.. ليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية المشروع 402 ألف و258 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.