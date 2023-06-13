شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة السعودية: تسهيلات جديدة لحاملى تأشيرات بريطانيا وأمريكا وشنجن للدخول للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تسهيلات جديدة لتمكين حاملى تأشيرات المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بجانب تأشيرة شنجن، من الدخول إلى المملكة.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن لائحة التأشيرات المعدلة تمنح استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أمريكا أو بريطانيا أو إحدى دول اتفاقية شنجن.

وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة مع إتاحة فرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، فضلا عن التعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للبلاد.