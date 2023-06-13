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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما جرى اعتقال شابين من مخيم "عسكر" شرق محافظة "نابلس"، شمال الضفة، واعتدت قوات الاحتلال على رجل وزوجته بالضرب المبرح، خلال اقتحام المخيم المذكور، وتم نقلهما إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم "عقبة جبر" في مدينة أريحا، شرق الضفة، وذلك على الجسر، لدى سفره إلى الأردن.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزلا في محافظة "طولكرم"، شمال غرب الضفة، واعتقلت شابا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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