شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يصل الصين فى زيارة تستغرق 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى بكين اليوم الثلاثاء، فى زيارة للصين تستغرق أربعة أيام.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين الرئيس الفلسطيني بأنه "صديق قديم للشعب الصيني"، مشيرا إلى أنه أول رئيس لدولة عربية تستضيفه الصين هذا العام، وفقا لما أوردته شبكة (سي جي تي إن) الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

وذكر وانج أن العلاقات الصينية - الفلسطينية تنمو بشكل جيد في ظل قوة الثقة السياسية المتبادلة والصداقة العميقة بين الشعبين.

ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال زيارته إلى بكين مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين وعلى رأسهم الرئيس شي جين بينج.

وخلال القمة بين شي وعباس سيتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي أبلغ وزير الخارجية الصيني تشين جانج نظيره الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده مستعدة للمساعدة في مفاوضات السلام، وقال تشين "إن الصين تدعم استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن على أساس حل الدولتين، وترغب في لعب دور نشط في هذا الصدد".