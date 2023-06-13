شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول أكثر من 531 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إحصائية "لجنة الحج والزيارة" لحركة استقبال ومغادرة الحجاج فى المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 531 ألفا و243 حاجاً من عدة جنسيات، قدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن "إجمالي الوصول اليوم بلغ 27 ألفا و808 حجاج، وصل منهم 22 ألفا و775 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 92 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 58 رحلة تقل 2276 حاجا واستقبل مركز حجاج البر 92 رحلة تقل 2757 حاجا". وبالنسبة لعمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 378 ألفا و698 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتي اليوم 152 ألفا و500 حاج من جنسيات مختلفة، وأن نسبة أشغال السكن بالمدينة المنورة بلغت51%.. فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 21 ألفا و891.

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