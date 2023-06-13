شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صياد فلسطينى برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى قبالة شاطئ مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب صياد فلسطينى، اليوم الثلاثاء برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن الصياد أصيب بعدة أعيرة نارية مغلفة بالمطاط أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي، وهو على متن مركبه قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقى العلاج.

وأكدت أن مركب صيد على الأقل تعرض لأضرار بفعل رصاص زوارق بحرية الاحتلال التى هاجمت مراكب الصيادين وفتحت صوبها خراطيم المياه، وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مراكب الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.