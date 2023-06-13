شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف المستوطنات فى الأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل.

وطالب أبو الغيط الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعاً عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن مؤكداً أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن ثمة معلومات متداولة في منصات إعلامية حول الموضوع، وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي للمُضي قُدماً في خططها. ونقل عن أبو الغيط قوله إن حكومة نتنياهو ترفض أن تكون شريكاً في عملية سياسية سلمية تفضي الي التسوية الشاملة، وأن همها الأول والأخير هو إرضاء الأجنحة الأشد تطرفاً على الساحة السياسية الداخلية، واسترضاء جماعات الاستيطان والتيارات القومية الدينية.