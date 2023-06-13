شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الأردنى: وفاة شخصين بينهم أجنبى إثر انهيار جدار عقار تحت الإنشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن، الثلاثاء، تعامل الفرق المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة مع حادث انهيار جزء من جدار لعقار قيد الإنشاء في محافظة العاصمة، مشيرا لمقتل شخصين اثنين أحدهما يحمل جنسية عربية وإصابة 2 آخرين جراء الحادث.

ودعت مديرية الأمن العام في الأردن إلى أخذ الحيطة والحذر، في ظل حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مع ساعات الظهيرة والتي قد يرافقها هطول أمطار في مناطق متفرقة وأجواء مغبرة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، حسب النشرات الجوية الصادرة.

وأهابت مديرية الأمن العام الأردنية بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن مواقع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية وفي منطقة البحر الميت، مؤكدة ضرورة التأني أثناء القيادة وخاصة على الطرقات التي قد تشهد غباراً كثيفاً أو هطول مطر، والتعاون مع الدوريات المنتشرة للدلالة والإرشاد.