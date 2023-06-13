شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علماء يكششفون اجسام مضادة تعالج تلف القلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن أطباء القلب في كلية لندن الجامعية عن حالة سريرية أظهرت إمكانية استعادة حالة القلب وتعافيه.

وتشير مجلة New England Journal of Medicine، إلى أن الأطباء شخصوا لدى ثلاثة مرضى أعمارهم 68 و76 و82 عام إصابتهم بداء النشواني القلبي ترانستيريتين (ATTR) الوراثي الذي يتميز بتلف الأعضاء والأنظمة نتيجة تراكم بروتين ترانستريتين الذي ينتجه الكبد. وعندما يصاب القلب غالبا ما يعاني المرضى من قصور في القلب وأمراض أخرى.

والمثير للاهتمام أن المرضى الثلاثة تعافوا تماما. وقد أثبتت الاختبارات تحسن حالتهم، حيث اختفى تراكم بروتين الأميلويد في القلب.

ويشير الباحثون إلى أن جسم المرضى بدأ بمحاربة البروتين وأفرز من أجل ذلك أجساما مضادة، لم تكتشف لدى مرضى آخرين تطورت حالتهم كالمعتاد.

ويقول الباحثون: "شاهدنا لأول مرة أن بإمكان القلب استعادة حالته الطبيعية عند إصابته بهذا الداء. ومن المحتمل جدا أن تكون هناك إمكانية لإنتاج هذه الأجسام المضادة في المختبر واستخدامها في علاج المرضى".

حددت الدكتورة آنا كورينيفيتش أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية العادات الجيدة التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب لسنوات عديدة.

وتشير الأخصائية إلى أن مشكلات القلب (اضطراب ضربات القلب، نقص التروية، ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك داء السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم) تظهر عادة بعد الخمسين من العمر. ويمكن أن تؤدي هذه المشكلات إلى الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وقصور القلب.

ووفقا لها، الحد من تناول المشروبات الكحولية والتدخين غير كافٍ للحفاظ على صحة القلب، لأنه يجب ألا ننسى النشاط البدني، حيث أحيانا يكفي المشي فترة أطول من المعتاد، دون الحاجة إلى حساب الخطوات. فمثلا التجوال في الهواء الطلق لمدة ساعة في اليوم يكفي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتقول: "من المهم أن يتحرك الشخص كثيرا. لأنه كلما زادت الحركة، قل استهلاك القلب، مع أن هذا يبدو متناقضا".

ووفقا لها، ليس من الضروري استبعاد العديد من المواد الغذائية من النظام الغذائي، بل يكفي الاكثار من تناول الفواكه والخضروات. ولكن برأيي من الأفضل التقليل من تناول الحلويات والأطعمة الدهنية، والاكثار من شرب الماء وليس القهوة والعصائر أو المياه الغازية. كما من الضروري اخذ قسط كاف من الراحة والاهتمام بجودة النوم.

وتضيف: من المهم أيضا التوقف عن القلق والتوتر قدر الإمكان، وعدم أخذ كل شيء على محمل الجد، وتذكر المظالم والصدمات الماضية.

نصحت المدربة الروسية أناستاسيا يوركوفا أن تتناوب تمارين تدريب القلب مع التمارين الأكثر استرخاء مثل تمارين اليوغا.

قالت المدربة الروسية إن من المهم للناس الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية وتقويته، ولهذا فمن الأفضل التناوب بين تمارين تدريب القلب مع تمارين أكثر استرخاء.

وأعلنت في حديث أدلت به لموقع "غازيتا. رو" الإلكتروني الروسي أن مزاولة الرياضة التي يصاحبها المزيد من الضغط على القلب وأعضاء أخرى يستحسن تناوبها مع التمارين الأكثر هدوءا مثل تمارين اليوغا.

وسيساعد تناوب الضغط على القلب مع التمارين الأكثر استرخاء، حسب المدربة، في استعادة العمل الطبيعي لجميع أنظمة الجسم، الأمر الذي يعطي دائما نتيجة ملموسة.

في الوقت نفسه، إذا كان الإنسان يعاني من مشاكل معيّنة في نظام القلب والأوعية الدموية، فمن الضروري أن يبدأ في التقليل من تناول القهوة. ونصح أخصائي التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ بعدم شرب أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميا.

وقال:" إذا شعرت بألم أو ضعف قد يكون ناتجا عن مرض في القلب، فعليك استشارة الطبيب على الفور".

يوجد حاليا، حسب غينسبورغ، العديد من الطرق الحديثة لتشخيص وعلاج مشاكل جهاز القلب والأوعية الدموية. وإن الأطباء الروس لديهم العديد من التقنيات الحديثة التي تبسّط إلى حد بعيد علاج المرضى.