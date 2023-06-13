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منسق الأمم المتحدة فى الشرق الأوسط: ليس هناك مجال لسلام اقتصادى فقط

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القاهرة - سامية سيد - أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة بشأن عملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند ضرورة تعزيز وضع السلطة الوطنية الفلسطينية والعودة إلى استئناف العملية السياسية.. وقال: إنه "ليس هناك مجال لسلام اقتصادى فقط".

وأضاف المنسق الأممى - فى تصريح عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة بالقاهرة - أن هناك وضعا صعبا على الأرض في فلسطين سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، خاصة في ظل توسع الوجود والاستيطان الإسرائيلي بالضفة والقدس الشرقية.

وتابع: "نحتاج الوصول إلى طريقة التعامل مع القضية الأساسية، وهي وقف محاولة توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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