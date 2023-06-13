شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يزور الجامعة العربية ويجرى مباحثات مع أبو الغيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر جامعة الدول العربية، وذلك فى إطار زيارته الحالية لمصر، حيث كان فى استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وكبار المسؤولين بالجامعة.

وعقد رئيس الوزراء العراقى، فور وصوله، جلسة مباحثات مع أبو الغيط، حول تطورات الأوضاع في المنطقة.