الصين: سنساهم فى دعم محادثات سلام لحل القضية الفلسطينية "العادلة"

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، الثلاثاء، إن بلاده ستساهم بـ"الحكمة الصينية" في دعم محادثات السلام لحل القضية الفلسطينية "العادلة" في الاتجاه الصحيح.

وأكد تشين أن "بكين دائماً ما تؤيد القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة"، مشدداً على أن الصين "تولي أهمية كبيرة لها".

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بكين، الثلاثاء، في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الصينيين يتقدّمهم الرئيس شي جين بينج، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".