شكرا لقرائتكم خبر عن ملك بلجيكا يصل الأردن في زيارة عمل تستمر يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا إلى عمان اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل للأردن تستمر يومين.

ويحضر ملك بلجيكا خلال الزيارة تدريبا عسكريا مشتركا بين القوات المسلحة في البلدين.

وكان في استقبال الملك فيليب في مطار ماركا العسكري، وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وسفير بلجيكا لدى عمان سيرج ديكشن وأعضاء من السفارة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وعدد من المسؤولين.