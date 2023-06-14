شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية" تؤكد جاهزية 172 مستشفى ومركزًا صحيًا لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، جاهزية 172 مستشفى ومركزًا صحيًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، خلال موسم حج هذا العام 1444، لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.



وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أنه تم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذًا جويًا وبريًا وبحريًا، واستقبالهم، فيما بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، من ضمنها مستشفيات ميدانية يساندها 140 مركزًا صحيًا، وزادت سعتها السريرية إلى 6 آلاف و132 سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا.



وأشارت الوزارة إلى أنها ستقدم خدماتها للموسم الثاني عبر المستشفى الافتراضي بعد تسجيله نجاحًا وتميزًا في موسم الحج الماضي، حيث تم إضافة عدد من العيادات الافتراضية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال هذا العام، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 32 ألف ممارس، إلى جانب إعداد نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وتجهيز عربات متنقلة طبية تكون متواجدة على خط المشاة بين المشاعر المقدسة، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.



وفي السياق، كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال برامجها اليومية للتعقيم والتطهير لتهيئة المسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات للسجاد ومرافق وأرضيات المسجد النبوي قرابة مليون و6 آلاف لتر خلال العشرين الأولى من شهر ذي القعدة، وبلغت كمية المعطرات للسجاد وأرضيات المسجد النبوي أكثر من 362 ألف لتر.



وهيأت الوكالة مصليات المسجد النبوي من خلال فرش 20 ألف سجادة يوميًا، كما وفرت 25 ألف كرسي يوميًا لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.