شكرا لقرائتكم خبر عن إريتريا تؤكد استعدادها للتكامل الإقليمي بعد انضمامها مجددا إلى "إيجاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت إريتريا عن استعدادها للعمل من أجل السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي بعد انضمامها مجددا إلى تكتل الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد).

وقال وزير إعلام إريتريا يماني ميسكل، إن إريتريا استأنفت نشاطها في منظمة إيجاد وشغلت مقعدها في القمة التي نظمتها الكتلة المكونة من سبع دول في جيبوتي، وفقا لما أوردته شبكة "أفريقيا نيوز" الإخبارية.

يأتي ذلك بعد ما يقرب من 16 عاما من انسحاب الدولة من التكتل، إذ كانت إريتريا قد علقت عضويتها في إيجاد في عام 2007 بعد سلسلة من الخلافات، كان أحدها قرار التكتل بمطالبة كينيا بالإشراف على حل النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا.