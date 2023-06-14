شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تخفض مساعداتها الغذائية إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة أنها مضطرة لخفض مساعداتها الغذائية للسوريين بنحو النصف بسبب نقص التمويل.

وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي "تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الأغذية العالمي على تخفيض مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من حوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء".

وتابع البيان "بعد استنفاذ جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة للغاية، قرر برنامج الأغذية العالمي إعطاء الأولوية لـ3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية بدلاً من مواصلة المساعدة لـ5.5 ملايين شخص ونفاد المساعدات الغذائية تماما بحلول أكتوبر 2023".

ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري في سوريا كين كروسلي قوله "بدلا من زيادة المساعدات أو حتى الإبقاء على نفس السوية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة نحن نواجه مشهدا قاتما يتمثل في انتزاع المساعدات من الناس في وقت هم في أشد الحاجة إليها".

ووفقا لقناة سكاى نيوز الاخبارى، "يأتي الإعلان عشية المؤتمر السابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

سوريا بصدد الخروج من حرب دامية استمرت 12 عاما أسفرت عن مقتل نصف مليون شخص وشرّدت الملايين وقطّعت أوصال البلاد.

وفاقمت جائحة كوفيد-19 الأوضاع وأدخلت البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة وسط ارتفاع حاد في الأسعار، وقد أعقب ذلك زلزال مدمّر ضرب في السادس من فبراير مناطق في شمال سوريا وجنوب تركيا.

وجاء في بيان برنامج الأغذية العالمي "في الوقت الحالي يغطي الدخل المتوسط حوالي ربع احتياجات الأسرة فقط".

وتابع البيان "حتى قبل الزلازل المدمرة التي ضربت شمال وغرب سوريا في شهر فبراير والتي ألحقت أضرارا جسيمة وخسائر في الأرواح ومزيدا من النزوح، كان هناك 12.1 مليون شخص في كافة أنحاء البلد في قبضة الجوع".