شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسي يؤكد عمق الروابط الأخوية مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عُمق الروابط الأخوية التي تجمع بلاده والكويت، معربًا عن التطلع للمزيد من الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة القائمة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، مع منصور خالد العمر، سفير دولة الكويت بتونس والذي هنأه خلاله بنجاح الانتخابات التشريعية الكويتية التي تمّ تنظيمها مؤخرًا، معربًا عن تمنياته للكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الازدهار والرخاء.

ودعا عمار إلى حُسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وتعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتوفرة في البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير الكويتي، عن استعداد بلاده لمزيد تعزيز العلاقات التونسية الكويتية ودعم التعاون في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية العمل بين الجانبين التونسي والكويتي من أجل عقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها اللجنة المشتركة التونسية الكويتية.

وسلم السفير الكويتي، وزير الخارجية رسالة من نظيره الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح بخصوص بالعلاقات الثنائية.