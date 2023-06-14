شكرا لقرائتكم خبر عن العاهلان الأردني والبلجيكي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الملك فيليب ملك بلجيكا، سبل توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، في بيت الأردن الثلاثاء، لملك بلجيكا الذي بدأ زيارة عمل للأردن تستمر يومين.

وأقام العاهل الأردني مأدبة عشاء تكريما للملك فيليب.

ويحضر ملك بلجيكا خلال زيارته للأردن، تمرينا عسكريا مشتركا بين القوات المسلحة في البلدين.

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