شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين فلسطينيين وتستولى على مركب قبالة شاطئ غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، خمسة صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركب صيد كانوا على متنه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت مركب صيد في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، واستولت عليه، واعتقلت الصيادين الخمسة، ونقلتهم إلى ميناء أسدود. وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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