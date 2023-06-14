شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: إصابة جندى سورى وخسائر مادية جراء العداون الإسرائيلى على ريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب جندى سورى اليوم الأربعاء، بجروح خطيرة جراء هجوم إسرائيلى بالصواريخ استهدف بعض النقاط بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "إنه حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، فضلًا عن تسجيل خسائر مادية".

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