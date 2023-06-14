ولى العهد السعودى يتوجه فى زيارة رسمية لفرنسا

القاهرة - سامية سيد - توجه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لفرنسا، يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد الديوان الملكي السعودي اليوم - في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية - بأن ذلك جاء بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي سيترأس وفد المملكة المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو 2023، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 يونيو 2023.