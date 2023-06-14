شكرا لقرائتكم خبر عن مطوفو حجاج الدول العربية: برنامج "التطويف المركزى" يستهدف 300 ألف حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مطوفى حجاج الدول العربية تنفيذ برنامج "التطويف المركزى" فى موسم حج هذا العام من خلال 60 مركزًا للخدمة الميدانية، بإشراف المجلس التنسيقى لشركات أرباب الطوائف ومقدمى الخدمة لحجاج الخارج، حيث سيتم استهداف مايقارب من 250 ألف إلى 300 ألف حاج لأداء طواف القدوم بعد استقبالهم في مساكنهم بمكة المكرمة.

وأوضح المشرف على البرنامج في المجلس التنسيقى السعودى الدكتور عثمان قزاز، في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية ، أن البرنامج ينظم استقبال الحجاج بعد قدومهم من الخارج واصطحابهم لأداء طواف القدوم، مبينًا أن البرنامج بدأ منذ 14 عامًا لكنه في كل عام يشهد توسعًا وتحديثًا بعد تجاوب شركات الطوافة وبعثات حجاج الخارج معه.

وكشف عن إطلاقهم لتطبيق خاص بالبرنامج يسمى "تطبيق المطوف" وهو ينظم استقبال وتفويج الحجاج من وإلى المسجد الحرام، وإرشادهم بالطريقة الصحيحة لأداء طواف القدوم، موضحا أن التطبيق يسهل سرعة طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام من قبل شركات الطوافة، والتعرف على مواقع مراكز التطويف ومتابعة أعمالهم، بجانب عمل الإحصائيات والتقارير عن المراكز المتفاعلة.

وأثنى قزاز على تعاون مطوفي حجاج الدول العربية بأذرعتهم لإكرام الضيف والرحلات والمنافع، مشيرًا لعقد ورشة عمل ضمت كل مراكز الخدمة في مقر الشركة للتعريف بمستجدات البرنامج هذا الموسم وآلياته بعد وصول الحجاج إلى مكة المكرمة.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية الأستاذ محمد بن حسن معاجيني، أهمية البرنامج لفوائده العديدة وأبرزها تقديم خدمة راقية للحجاج، وتسهيل نزولهم للحرم لأول مرة بعد وصولهم من بلدانهم، وتفادي تعرضهم للازدحام والتيه، والإسهام في تنظيم الحشود وتخفيض الوقت المستغرق في التفويج.

