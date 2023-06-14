شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم حملة فلسطينية لتسريع إجراءات المحكمة الجنائية فى جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الاتحاد الدولى للصحفيين، تنظيم حملة إعلامية واسعة لحث المحكمة الجنائية الدولية، لتسريع الإجراءات وعملية التحقيق فى جريمة اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال بتاريخ 11 مايو 2022.

وكشفت النقابة - في بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء، أن اجتماعا لأمانتها العامة الليلة الماضية ناقش دعوة الاتحادات والنقابات الصحفية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تنظيم حملة ضغوط دولية على الأصعدة كافة، لتسريع خطوات الوصول إلى الجناة وتحقيق العدالة، وردع الاحتلال الإسرائيلى عن ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إصابة الصحفيين مؤمن سمرين وربيع المنير في رام الله، والاعتداء على الصحفي بلال التميمي في بلدة النبي صالح الأسبوع الماضي.

ولقيت المراسلة الميدانية المخضرمة شيرين أبو عاقلة، مصرعها إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها، خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم "جنين" يوم 11 مايو 2022.