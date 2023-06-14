شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى من التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل البرلمان اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية في الجولة الأولى من التصويت، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وحصل جهاد أزعور على 59 صوتا في انتخابات الرئاسة اللبنانية، بينما حصل سليمان فرنجية على 51 صوتا.

يذكر أن منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان خلال 11 جلسة عُقد آخرها مطلع العام، في انتخاب رئيس في وقت لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.