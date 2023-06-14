شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أفضل طريقة استحمام لمواجهة حرارة الصيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال أشهر الصيف، يلجأ الكثيرون إلى الاستحمام بالماء البارد في محاولة لمجابهة درجات الحرارة العالية التي تسبب عدم الراحة.

ولكن هذه الطريقة الشائعة لمواجهة الطقس الحار قد تكون غير فعالة في الواقع. لذا، يقدم الخبراء بعض النصائح حول كيفية الحصول على دش مثالي خلال أكثر أيام السنة حرارة.

تجنب التطرف



يؤثر الاستحمام الشديد البرودة أو الشديد الحرارة على إشارات حرارة الجسم.

ووفقا للخبراء في Thompson Tee، فإن الاستحمام بالماء الساخن يجعل الجسم أكثر سخونة. ومع ذلك، فإن الاستحمام بالماء البارد يؤدي إلى نتائج عكسية أيضا، حيث أنه يخدع الجسم ليعتقد أنه بارد حتى لا يحتاج إلى التعرق، وهي آلية التبريد الطبيعية للجسم.

ويؤثر الاستحمام البارد أيضا على تدفق الدم إلى الجلد.

ويقول غلين كولسون، خبير الصحة والمياه من Cladding Direct: "على الرغم من أن الاستحمام بالماء البارد يبدو وكأنه الحل الأمثل للطقس الحار، فإن الماء البارد سيقلل من كمية تدفق الدم إلى الجلد. ولن يؤدي في الواقع إلى خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وهو ما يعمل الجسم بجهد يائس لتحقيق الاستقرار خلال موجة الحر".

وفي أثناء الاستحمام بالماء البارد، يحتفظ الجسم بالحرارة. لذلك على المدى القصير، قد يؤدي الاستحمام بهذه الطريقة إلى تبريد الجسم، ولكن بمجرد خروجك، ستشعر بسخونة أكبر مما كنت عليه قبل الاستحمام البارد.

ويحذر غلين أيضا من أن "الغمر في الماء البارد المتجمد يمكن أن يتسبب في دخول الجسم في صدمة الماء البارد، والتي يمكن أن تسبب عددا من ردود الفعل، من فرط التنفس إلى النوبات القلبية".

لذلك، بدلا من الاستحمام بالماء البارد، حاول أن تستحم بماء فاتر، بدلا من الانغماس في حمام بارد، وفقا لغلين.

وتوصي دومينيك ليس بيل من Drench.co.uk أيضا بالحمام الفاتر، لأنه "سيؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم حيث يحفز نظام تنظيم الحرارة في الجسم".

وتشرح: "يمكن أن يؤدي الاستحمام بماء بارد في الواقع إلى نتائج عكسية، حيث أنه عندما يكون جسمنا مغمورا في المياه شديدة البرودة، فإنه يحاول تنظيم درجة الحرارة الأساسية. وهذا يعني أنك قد تشعر بالفعل بالحرارة أكثر مما كنت تشعر به قبل أن تحاول خفضها".

وتابعت: "من خلال أخذ حمام فاتر، يمكننا خفض درجة حرارة الجسم لأنه يحفز نظام التنظيم الحراري في الجسم. وهذا يزيد من الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم ويؤدي إلى التخلص من حرارة الجسم وبالتالي انخفاض درجة حرارة الجسم".

ومع اقراب نهاية الاستحمام، يقترح الخبراء خفض درجة الحرارة تدريجيا، على فترات عشر ثوان، للتأقلم وتبريد الجسم.

وسيساعد الانتظار لبضع ثوان بين درجات الحرارة المتغيرة على تقليل درجة حرارة الجسم الكلية والحفاظ على برودة الجسم.

وبعد الاستحمام، ارتد ملابسك في غرفة أكثر برودة لتجنب التعرق بعد الاستحمام مباشرة.

لكن تأكد من تهوية الحمام وفتح النوافذ بعد الاستحمام لتقليل البخار والتخلص من الهواء الرطب.

ويوضح أبها غولاتي، استشاري الأمراض الجلدية في عيادة The Harley Street Dermatology Clinic أن "التهوية الجيدة للحمام تساعد أيضا في التحكم في درجة حرارة الغرفة".

ويوصي بالتجفيف برفق بعد الاستحمام موضحا أن "الفرك الشديد بالمنشفة يمكن أن يسبب الاحتكاك ويزيد من حرارة الجسم ما يؤدي إلى تفاقم التعرق ولكن يمكن أن يتسبب أيضا في جفاف الجلد وتهيجه".

يمكن أن يأخذ العلاج بالماء البارد، كما أصبح معروفا، شكل السباحة في الهواء الطلق - في البحيرات أو الأنهار أو المحيط - الاستحمام البارد، أو حتى الحمامات الجليدية.

وتم استخدامه من قبل الرياضيين لفترة من الوقت كطريقة لتقليل وجع العضلات وتسريع وقت الشفاء - حيث يقضي الأشخاص عادة نحو عشر دقائق بعد التمرين في الماء البارد الذي يتراوح من 10 إلى 15 درجة مئوية (50 إلى 59 درجة فهرنهايت).

كما تم استخدام الماء البارد للمساعدة في علاج أعراض الاكتئاب والألم والصداع النصفي. وفي الواقع، هناك العديد من الروايات حول كيف غيّر العلاج بالماء البارد الحياة، وشفاء القلوب المكسورة، وساعد الناس في الأوقات الصعبة.

وفي حين أظهرت العديد من الدراسات الفوائد المرتبطة بحمامات الثلج والتعافي بعد التمرين، وجدت الأبحاث من عام 2014 أنه يمكن أن يكون هناك تأثير وهمي يحدث هنا.

في الواقع، لا تزال الأبحاث حول الفوائد المحتملة للعلاج بالماء البارد أو السباحة في الهواء الطلق في مراحلها الأولى، ولكن ما هو واضح هو أن الغمر في الماء البارد يمكن أن يكون له آثار ضارة محتملة على جسم الإنسان.

مخاطر الماء البارد

مع أي نشاط يهدف إلى تحقيق تأثير علاجي، فإن الحد الأدنى من المتطلبات هو أنه "لا يسبب أي ضرر". لكن لا يمكننا قول ذلك عن الماء البارد - لأنه ينطوي على الكثير من المخاطر.

وفي الوقت الحالي، لا يتوفر علم الدعم الكامل للمياه الباردة كعلاج، ولا يُعرف بعد ما إذا كانت هناك مدة معينة أو درجة حرارة معينة تعمل بشكل أفضل. ولكن ما نعرفه هو أن القليل بالتأكيد أكثر عندما يتعلق الأمر بالغمر في الماء البارد. بمعنى آخر، لن يكون من الأفضل لك البقاء في الماء البارد أو البقاء لفترة أطول. في الواقع، يمكن أن يكون له تأثير معاكس.

وقد يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاج بالماء البارد، فإن الاستحمام هو خيار أقل خطورة لأن لديك سيطرة أكبر من حيث درجة الحرارة ووقت التعرض مقارنة بالمياه المفتوحة. ولكن نظرا لدرجات الحرارة الأكثر برودة، يمكن أن تحقق حمامات الجليد والطبيعة الانفرادية للغطس، فإنها لا تزال تشكل مخاطر كبيرة.

وعندما نتعرض للبرد، من الطبيعي أن تشعر اليدين والقدمين بالبرودة الشديدة أو الخدر وقد تشعر بالوخز أو الألم عند إعادة التدفئة.

وبالنسبة لمعظم الناس، تكون هذه الأعراض عابرة، مع عودة الأحاسيس الطبيعية في غضون بضع دقائق. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من إصابات البرد غير المتجمدة، يمكن أن تستمر هذه الأعراض (الألم والإحساس المتغير وحساسية البرد) في المناطق المصابة لسنوات عديدة بسبب تلف الأعصاب والأوعية الدموية. إنه ناتج عن التعرض لفترات طويلة للظروف الباردة والرطبة مثل تلك التي تظهر في الخنادق أثناء الحروب - ومن هنا أطلق عليها اسم "قدم الخندق".

وعلى الرغم من ذلك، لا يقتصر الأمر على العسكريين فحسب، فقد تم الإبلاغ مؤخرا عن حالات لمن ينامون في ظروف قاسية وأولئك الذين يمارسون الرياضات المائية.

وهناك مشكلة أخرى وهي أنه من غير المعروف مدى شدة البرودة عندما يتعلق الأمر بالغمر في الماء البارد وإصابة البرد غير المتجمد. وهناك أيضا الكثير من الاختلافات في الطريقة التي تستجيب بها أجسامنا الفردية للتبريد.

على سبيل المثال، يبدو أن الأشخاص من خلفيات إفريقية ومنطقة البحر الكاريبي أكثر عرضة لإصابة البرد غير المتجمد - لذا فإن مخاطر التعرض للبرد تختلف بين مختلف الأشخاص.

وعلى الرغم من التشجيع، تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2020 على سباحي المياه الباردة إلى أنه على الرغم من احتمال تعرضهم لحساسية البرد، إلا أن هذا لم يكن مرتبطا بتلف الأوعية الدموية في الجلد.

نصائح العلاج بالماء البارد

إذا كنت ترغب في تجربة العلاج بالماء البارد، فإليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار:

• تحقق مع طبيبك مسبقا للتأكد من أن القيام به آمن لك.

• تأكد من أنك لست وحدك وأن المياه آمنة - إذا كنت في الهواء الطلق ففكر في المد والجزر والتيارات والأمواج والعوائق تحت الماء والتلوث والأسماك الهلامية.

• خطط لكيفية دخول الماء والخروج منه بأمان (تذكر أن عضلاتك لن تعمل بشكل جيد عندما تكون باردا وقد لا تتمكن من الشعور بيديك وقدميك).

• اعرف كيف ستشعر بالدفء بعد ذلك - تأكد من أن لديك مناشف وملابس جافة ومشروب ساخن ومكان لإيوائك. لا تقم بالقيادة أو ركوب الدراجة حتى تشعر بالدفء التام.

• ابق في الماء البارد فقط لفترة قصيرة من الوقت، اخرج قبل أن تشعر بالخدر أو الألم أو الارتعاش.

التقرير من إعداد هيذر ماسي، محاضرة أولى، كلية العلوم والصحة، كلية الرياضة والصحة والتمارين الرياضية، جامعة بورتسموث؛ وكلير إجلين، المحاضرة الرئيسية في كلية الرياضة والصحة والتمارين الرياضية، جامعة بورتسموث، ومايك تيبتون، أستاذ علم وظائف الأعضاء البشرية والتطبيقية، جامعة بورتسموث.