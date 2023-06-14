شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواد غذائية تحمي من احتشاء عضلة القلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد الخبراء خمس مواد غذائية تخفض من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وهذه المواد هي:-



- أوميغا-3. يجب أن يحتوى النظام الغذائي على كمية كافية من الأحماض الدهنية الصحية. وهذه الأحماض موجودة في أسماك السلمون والتونة والسردين والرنكة، لذلك يجب تناولها 2-3 مرات في الأسبوع. كما توجد هذه الأحماض في مصادر نباتية مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا وفول الصويا.

- الكركم (العقدة الصفراء)، تحمي المركبات الموجودة في الكركم القلب من تصلب الشرايين لدى المرضى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري.

- الشاي الأخضر، أظهرت دراسة شارك فيها 40530 يابانيا، أن الأشخاص الذين يتناولون في اليوم 5 أكواب وأكثر من الشاي الأخضر ينخفض عندهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالآخرين.

- المواد الغنية بالمغنيسيوم كالخضروات الورقية الداكنة، والمكسرات، والبذور، والفاصوليا، والبقوليات والأفوكادو، فجميعها مصادر جيدة للمغنيسيوم وتؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية.

- الشوكولاتة، اكتشف علماء جامعة كامبريدج أن تناول الشوكولاتة الداكنة يخفض كثيرا من خطر الإصابة باضطراب نبض القلب.

يعد الكركم من التوابل الهندية واسعة الانتشار، وقد كشفت دراسات علمية أن الكركم مفيد جدا، ويساعد في إطالة العمر والمحافظة على الجمال وشكل الجسم.



ويعتبر جذر الكركم مضادا قويا للأكسدة، أما مسحوقه فغني بالكالسيوم والحديد وفيتامين C ومجموعة فيتامين В واليود والفسفور والزيوت الطيارة ومركب لاكتون، وغير ذلك من المكونات المفيدة.

كما أن الكركم يقوم بمهمة "تطهير" الجسم من السموم، ويحافظ على نبيت طبيعي في الأمعاء، ويساعد في تخفيض مستوى حموضة عصارة المعدة، وهذا مهم جدا لمن يعاني من قرحة المعدة.

أما مرضى السكري فيساعدهم في تخفيض مستوى السكر في الدم. ويخفض من آلام المفاصل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكركم على حماية الكبد.

نشر موقع "Daily Health Post" طريقة تحضير مشروب صحي يخلص المقلعين عن عادة التدخين السيئة من سموم السجائر التي تسبب مجموعة من أخطر الأمراض القاتلة.

وتضم وصفة المشروب السحري، الذي يخلص الجهاز التنفسي من سموم التدخين، مجموعة من المواد الغذائية: البصل والعسل والكركم والزنجبيل.



ويبدأ تحضير المشروب، بغلي لتر من الماء وإضافة 400 غرام من البصل وملعقتين من مسحوق الكركم وملعقة واحدة من الزنجبيل المقطع. ويترك بعدها الخليط ليبرد، وتضاف إليه خمس ملاعق من العسل، ويحرك جيدا ثم يصفى في إناء خاص ويوضع في الثلاجة.

وينصح بتناول ملعقتين من هذا الخليط عند الاستيقاض قبل تناول أي شراب أو طعام، وملعقتين مساء بعد ساعتين من وجبة العشاء.

يذكر أن هذا المشروب الصحي مفيد جدا للتخلص من سموم التدخين ومن الأعراض التي تصيب المقعلين عن هذه العادة السيئة. كما يساعد في القضاء على نوبات السعال ويساعد في التخلص من البلغم.