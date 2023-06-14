شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بالامارات ويونسكو في الاستدامة البيئية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت وزارة التربية والتعليم بالامارالت، ومكتب التعليم المناخي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، مذكرة تفاهم، لتعزيز الشراكة والتعاون لتنفيذ البرامج والأنشطة في الاستدامة البيئية.

وسيشمل التعاون مجالات عدة، منها تثقيف الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية وأصحاب الاختصاص، بقضايا تغير المناخ والاستدامة البيئية، وتنمية مهارات الطلبة لقيادة العمل المناخي، ودعم مشاركتهم في تطوير سياسات المناخ وتنفيذها، وغيرها من المجالات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين



وقع المذكر، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد المعلا، ورئيس مكتب التعليم المناخي في يونسكو”إريك غيولياردي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، والمدير التنفيذي لمكتب التعليم المناخي ديفيد ويلجنباس.



وأكد الدكتور محمد المعلا، حرص وزارة التربية والتعليم، على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتوثيق التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة والفاعلة في التعليم، وما يتصل به من قضايا وملفات حيوية، لافتًا إلى أن المذكرة ستنعكس إيجابًا على الطلبة والعاملين في قطاع التعليم، لأنها تتطرق إلى قضايا ملحة تتصل بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وتمكين الطلبة في هذا القطاع، ليكونوا أكثر مساهمة في تعزيز جودة البيئة وكل ما يتصل بالمناخ من تشريعات.



من جانبه، عبر إريك غيولياردي، عن سعادته بتوقيع المذكرة مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تتناسب مع دور ومهمة يونسكو في دعم الدول التي ترغب في تطوير التعليم خاصة في ما يتصل بتغير المناخ واستدامة البيئة بتوفير الخبرات والمعرفة الواسعة ليونسكو في هذا المجال.